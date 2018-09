‘ಭಾರತದ ಕಮಾಂಡರ್‌ ಇನ್‌ ಥೀಫ್‌’–ಹೀಗೆಂದು ಮೋದಿಗೆ ಹೀಗಳೆದ ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಫೇಲ್‌ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ನಿರಂತರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಎಐಸಿಸಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ, ಈಗ ‘ಭಾರತದ ಕಮಾಂಡರ್‌ ಇನ್‌ ಥೀಫ್‌’ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಣಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಯೂಟೂಬ್‌ ಚಾನಲ್‌ ಬ್ರೂಟ್‌ ಒರಿಜಿನಲ್‌ನ ವರದಿಯನ್ನು ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿ, ‘ಭಾರತದ ಕಮಾಂಡರ್‌ ಇನ್‌ ಥೀಫ್‌’ ಕುರಿತ ಕಹಿ ಸತ್ಯ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಲಾಂಡ್‌ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿರುವ ಸಂದರ್ಶನ ಆಯ್ದ ಭಾಗವೂ ಆ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿದೆ.

The sad truth about India's Commander in Thief. pic.twitter.com/USrxqlJTWe

