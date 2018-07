ಮುಂಬೈ: ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ, ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮೂವರ ಸಾವು

ಮುಂಬೈ: ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟರೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮೂವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಾನಗರದ ಬಾಂದ್ರಾ ಮತ್ತು ವಿಲೇ ಪಾರ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಧರವಿ, ಸಿಯಾನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮರಗಳು ಬಿದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನವಿ ಮುಂಬೈನ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮೂವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತರ ದೇಹಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಎನ್‌ಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

Heavy rain lashes #Mumbai, resulting in water-logging; Visuals from Postal Colony in Chembur East pic.twitter.com/Uej7aSVxnM — ANI (@ANI) June 25, 2018

#Maharashtra: Two people died, five were injured after a tree fell on them at MG road, near Metro Cinema in Mumbai, yesterday. #MumbaiRain — ANI (@ANI) June 25, 2018

Maharashtra: Rain lashes parts of Mumbai. Visuals from Bandra & Vile Parle area. pic.twitter.com/cs2UaAmWIy — ANI (@ANI) June 24, 2018

Maharashtra: Rain lashes parts of Mumbai. Visuals from Dharavi & Sion. pic.twitter.com/zNtZKKQF8A — ANI (@ANI) June 24, 2018

Maharashtra: 3 people dead after drowning in a river in Navi Mumbai. Body of 1 person has been recovered while the search operations for other 2 bodies are still underway. pic.twitter.com/LMM6UiMUCs — ANI (@ANI) June 24, 2018