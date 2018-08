ನವದೆಹಲಿ: ಗುಡುಗು, ಮಿಂಚು ಸಹಿತ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ 

ನವದೆಹಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯ ಹಲವೆಡೆ ಮಂಗಳವಾರ ಗುಡುಗು, ಮಿಂಚುಸಹಿತ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.

ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ಟೀನ್ ಮೂರ್ತಿ ಭವನ್ ಹಾಗೂ ಆರ್‌ ಕೆ ಪುರಂ, ಗುರುಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಿಂಚು ಸಹಿತ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ದೆಹಲಿಯ ದೌಲಾ ಕೌನ್ ಮತ್ತು ಪಲಾಮ್ ಮೋದ್ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಜಲಾವೃತವಾಗಿವೆ.

Streets waterlogged in Gurugram following heavy rainfall in parts of parts of Delhi NCR pic.twitter.com/ZIphVSd7CC

— ANI (@ANI) August 28, 2018