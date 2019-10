ದುರ್ಗಾದೇವಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ವೇಳೆ ದುರಂತ: ಪರ್ಬಾತಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ 10 ಜನ ಸಾವು

ಧೋಲ್‌ಪುರ್‌ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ಇಲ್ಲಿನ ಪರ್ಬಾತಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ವೇಳೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆ 10ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ವಿಜಯದಶಮಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ನದಿ ತೀರಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಈಜಲು ನದಿಗೆ ದುಮಿಕಿದ್ದಾನೆ, ಬಳಿಕ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬಾಲಕನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತೆ ಇಬ್ಬರು ನದಿಗೆ ಹಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ, ಇವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ನದಿಗೆ ಹಾರಿದ್ದು 10 ಜನರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲಿಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

