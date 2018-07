ಅಪ್ಪನ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ಐದು ತಿಂಗಳ ಹಸುಗೂಸು

ಜೈಪುರ: ‘ನೀನು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರಿರಲಿಲ್ಲ. ..ಆಗ ನನ್ನ ಹಾಗೂ ಸೇನಾ ಪಡೆಯ ಆಲೋಚನೆ ನಿನ್ನ ಮುಗ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಸುತ್ತವೇ ಇತ್ತು’

ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣತೆತ್ತ ಯೋಧ ಮುಕುಟ್ ಬಿಹಾರಿ ಮೀನಾ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರದ ವೇಳೆ ಯೋಧ ಹಾಗೂ ಮಗುವಿನ ಮೌನವನ್ನು ಝಾಲವಾರ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸೋನಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಮಗುವಿನ ಈ ಮುಗ್ಧತೆಯ ಫೋಟೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಮೃತ ಯೋಧ ಮುಕುಟ್ ಬಿಹಾರಿ ಮೀನಾ ಅವರು ಮೂಲತಃ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಝಾಲವಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಡಾನಿಯಾ ಗ್ರಾಮದವರು. ಇವರು ಶನಿವಾರ ಜಮ್ಮುಕಾಶ್ಮೀರದ ಕುಪ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್ ವೇಳೆ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು.

ಯೋಧನ ಮೃತದೇಹವಿದ್ದ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಅರೆಸೇನಾ ಪಡೆ ಊರನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಂತೆ ಐದು ತಿಂಗಳ ಹಸುಗೂಸಿಗೆ ಏನು ತಿಳಿಯಿತೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲಗಿತ್ತು. ಸುಮ್ಮನೇ ಕೂತಿತು. ಆಟ–ಮಮ್ಮುವಿನ ಪರಿವೇ ಇಲ್ಲ.. ಆಕಾಶವೇ ಚಪ್ಪರ...ಭೂಮಿಯೇ ನೆರಳು ಎನಿಸಿತೇ? ತಿಳಿಯದು.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅರೆಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಮನೆಮಂದಿ, ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಗಂಟಲು ಬಿಗಿದವು. ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳು ತೇವಗೊಂಡವು. .ಮನದ ನೋವಿಗೆ ಜೀವವೇ ಕುಗ್ಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದ ಹನಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಮನಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ.

ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬರೆದ ಜಿತೇಂದ್ರ, ನಾನು ಮತ್ತು ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿನ್ನೆಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಎವೆಯಿಕ್ಕದೇ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರದೇ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ಕಂಡೆ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಮುಗ್ಧತೆ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ವಿಚಾರಗಳು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಯೋಚನೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ವಲಯವಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪ್ರಜೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಎತ್ತರಕ್ಕೇರು. ದೇಶದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದುದು ನಿನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವುದನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಇನ್ನು ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪಿಆರ್‌ಒ ಅವರು, ಭಾರತದ ಬಾವುಟವನ್ನು ಸೇನಾಪಡೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದುದು ಹಾಗೂ ಆ ಮಗು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ದೃಶ್ಯವು ಮನಕಲಕುವಂತಿತ್ತು ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

#BraveIndianArmyJawan Hum Jeeyenge aur Marenge ae Watan tere liye! Last post sounded & Ptr Mukut Bihari Meena cremated with full military honours at his native village Ladania in Jhalawar distt of Rajasthan. pic.twitter.com/Qpn8FcVOU4

— PRO Defence Rajasthan (@PRODefRjsthn) July 14, 2018