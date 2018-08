ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯಾಗಿ ಹರಿವಂಶ ನಾರಾಯಣ ಸಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ

ನವದೆಹಲಿ: ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯಾಗಿ ಎನ್‌ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ಜೆಡಿಯು ಸಂಸದ ಹರಿವಂಶ ನಾರಾಯಣ ಸಿಂಗ್‌ ಅವರು ಗುರುವಾರ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.

245 ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 230 ಮತಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಾದವು. ಈ ಮತಗಳ ಪೈಕಿ ಹರಿವಂಶ ನಾರಾಯಣ ಅವರು 125 ಮತ ಪಡೆದು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ(ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾಸ್‌ ಪರ) 105 ಮತ ಬಿದ್ದವು. ಇಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರು ಗೈರಾಗಿದ್ದರು.

ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸಭಾಪತಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಎಂ.ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಂ. ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಸದನದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಮತಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದರು. ಸದಸ್ಯರು ತಾವು ಕುಳಿತ ಆಸನದ ಮುಂದಿದ್ದ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರು.



ಸದಸ್ಯರು ಮೊದಲು ಗುಂಡಿ ಒತ್ತಿದಾಗ ಚಲಾವಣೆಯಾದ ಮತಗಳು. ಹರಿವಂಶ್‌ ನಾರಾಯಣ ಸಿಂಗ್‌ ಅವರ ಪರವಾಗಿ 115, ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ 89, ಇಬ್ಬರು ಗೈರು, ಒಟ್ಟು 206 ಮತ ಚಲಾವಣೆಯಾದವು.



ಒಟ್ಟು 202 ಮತಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಾದವು. ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಡಿಸ್ಪ್ಲೆಮೂಲಕ ಬಂದ ಮತಗಳಿಗೂ ಹಾಜರಿದ್ದ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ತಾಳೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೊ ಮತಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ, ಗುಂಡಿ ಒತ್ತುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ 222 ಮತಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಾದವು. ಈ ವೇಳೆಯೂ ನಿಖರವಾದ ಸಂಖ್ಯೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಜರಿದ್ದ ಮತ್ತು ಚಲಾವಣೆಯಾದ ಮತಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ ಚಲಾವಣೆಯಾಗದವರು ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ ಬಳಿಕವಷ್ಟೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.



ಸದಸ್ಯರು ಎರಡನೇಬಾರಿಗೆ ಗುಂಡಿ ಒತ್ತಿದಾಗ ಚಲಾವಣೆಯಾದ ಮತಗಳು. ಹರಿವಂಶ್‌ ನಾರಾಯಣ ಸಿಂಗ್‌ ಅವರ ಪರವಾಗಿ 122, ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ 98, ಇಬ್ಬರು ಗೈರು, ಒಟ್ಟು 222 ಮತ ಚಲಾವಣೆಯಾದವು.



ಸದಸ್ಯರು ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ತಿಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಎಲ್ಲಾ ಮತಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಗೂಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಒಟ್ಟು 230 ಮತಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಾಗಿವೆ. ಹರಿವಂಶ ನಾರಾಯಣ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪರ 125 ಮತಗಳು ಬಂದಿವೆ, ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ 105 ಮತಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಹರಿವಂಶ ನಾರಾಯಣ ಸಿಂಗ್‌ ಅವರು ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಂ.ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು.



ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಉಪ ಸಭಾಪತಿ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಸದಸ್ಯರು.



ಉಪ ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ತೀವ್ರ ಹಣಾಹಣಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.

