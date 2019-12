ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾ: ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಧಾರಿತ ಕಣ್ಗಾವಲು ಉಪಗ್ರಹ ಆರ್‌ಐಸ್ಯಾಟ್–2ಬಿಆರ್‌1 ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಸ್ರೊ) ಬುಧವಾರ ಕಕ್ಷೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲವಾಯಿತು.

ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.25ಕ್ಕೆ ಆರ್‌ಐಸ್ಯಾಟ್–2ಬಿಆರ್‌1 ಉಪಗ್ರಹ ಸೇರಿದಂತೆ 10 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತ ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ–ಸಿ48 ರಾಕೆಟ್ ನಭಕ್ಕೆ ಜಿಗಿಯಿತು. ಉಡಾವಣೆಯಾದ 16ನೇ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಉಪಗ್ರಹ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಗದಿತ ಕಕ್ಷೆ ಸೇರಿತು. ನಂತರ ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಬಳಿಕ ಉಳಿದ 9 ಉಪಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಕಕ್ಷೆ ಸೇರಿತು. 21 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ನಿಗದಿತ ಕಕ್ಷೆ ಸೇರಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್‌, ಇಟಲಿ, ಜಪಾನ್‌ಗೆ ಸೇರಿದ ತಲಾ 1 ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕದ 6 ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಇದ್ದವು. ಉಡಾವಣಾ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಇಸ್ರೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ಶಿವನ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.

#RISAT2BR1 satellite successfully placed in orbit by #PSLVC48 Here's a picture of satellite separation captured by onboard camera pic.twitter.com/OssPM4uwsG

Today’s launch was the 50th launch of #PSLV & 75th launch from our space port in Sriharikota.

— ISRO (@isro) December 11, 2019