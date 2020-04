ಕರೋನ ವೈರಸ್ (ಕೋವಿಡ್‌–19) ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಶನಿವಾರ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಒಮ್ಮತ ದೊರೆತಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 25 ರಿಂದ ಜಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಗಡುವಿಗೆ ಮೊದಲೇ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಅನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿವೆ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಅನ್ನು ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೇ ಗೊಣಗಾಟಗಳೂ ಕೇಳಿ ಬಂದಿಎ. ಕಚೇರಿ, ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಬೇಸರ ಹಲವರಿಂದ ಕೇಳಿ ಬಂದಿವೆ.

ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ಮಂದಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿದು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

#LockdownExtended ಮತ್ತು #LockdownExtension ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಮೀಮ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.

