ಜಾಮಿಯಾ ಮಿಲಿಯಾ ವಿವಿ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿದ್ದವರು 'ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟಗಾರರು': ಬಿಜೆಪಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಜಾಮಿಯಾ ಮಿಲಿಯಾ ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾ ವಿವಿ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿರುವ ಕುರಿತಾದ ವಿಡಿಯೊ ಸದ್ದು ಮಾಡಿರುವಂತೆಯೇ, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟಗಾರರು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖಾ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಐಟಿ ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಮಿತ್ ಮಾಳವೀಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಮಾಳವೀಯ ಅವರು, ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಮುಖವಾಡ (ಮಾಸ್ಕ್) ಧರಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು 'ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದ' ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ವರದಿಯ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ, ಆರಾಮವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ಬದಲು, ಆತಂಕದ ಮುಖಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದತ್ತ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು' ಎಂದು ಮಾಳವೀಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟದ ಸೆಶನ್ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಜಾಮಿಯಾ ಗಲಭೆಗೋರರ ಅಂಗರಚನಾ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಇದು?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವ ಅಮಿತ್ ಮಾಳವೀಯ, "ಜಾಮಿಯಾ ಗಲಭೆಕೋರರು ತಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ತಾವೇ ಬಯಲಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಯಿತು. ತನಿಖಾ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಈ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

- Students in library with ‘masks’

- Reading from shut books

- Looking anxiously towards the entrance rather than being relaxed and immersed in studies, which is what a library is meant for...

Anatomy of Jamia rioters who tried hiding in the library after a stone pelting session? pic.twitter.com/lgF8WnLVkP