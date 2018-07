ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯ ಸುಲಲಿತ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೇ ತೊಡಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಂಸಮುಖ ಆಧ್ಯಾ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಟಿ.ವಿ. ಮೋಹನ್‌ದಾಸ್ ಪೈ ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಟ್ವಿಟ್ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.

‘ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್‌ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌’ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಆಧ್ಯಾ ಹೇಳಿಕೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ರಿಟ್ವಿಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಮೋಹನ್‌ದಾಸ್ ಪೈ, ‘ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೂರುವುದು ತಪ್ಪು; ಸಂಕೀರ್ಣ ಫೈಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದು ಯಾರು? ಗೊಂದಲಕಾರಿ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದು ಯಾರು? ರಿಫಂಡ್‌ಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸಲು ಗಮನ ಕೊಡದವರು ಯಾರು? ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಬೇಕಾದವರು ಯಾರು? ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಲ್ಲ’ ಎಂದು ಒಕ್ಕಣೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟ್‌ಗೆ ಟ್ವಿಟ್‌ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಅರುಣ್‌ಜೇಟ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾ ಅವರನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೈ ಅವರ ಟ್ವಿಟ್‌ಗೆ 2238 ಲೈಕ್‌ಗಳು, 372 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಬಂದಿವೆ. 1310 ಮಂದಿ ಇದನ್ನು ರಿಟ್ವಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪೈ ಅವರ ಟ್ವಿಟ್‌ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಹಲವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.

‘ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯ ತಡಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ. ವಹಿವಾಟಿನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತು ₹4 ಕೋಟಿ ದಾಟುವವರೆಗೆ ತಡಪಾತಿ ಶುಲ್ಕ ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಮಹೇಶ್ ಎಂಬುವವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ತಪ್ಪು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೋಹನ್‌ದಾಸ್ ಪೈ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೂ ಹಲವರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎರಡೂ ಹಲವು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ. ತೆರಿಗೆದಾರರು ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚಕರ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್‌ ಕಾರಣ. ಅವಗೇಕೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅಮಿತ್ ರಾಠಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Few thousand tax payers & their servers choke up, few thousand students to check marks & server goes down. Ask @Google @sundarpichai how they handle billions of users at a time w/o being joke of the world. @rsprasad do you know cloud, high availability servers & load balancing ?

— Nisha Intolerant (@nishashah88) July 8, 2018