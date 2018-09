ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನ ಮಾರಿ ಕೇರಳವನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ: ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ

ನವದೆಹಲಿ: ಕೇರಳದಲ್ಲಿರುವ ಪದ್ಮನಾಭ, ಶಬರಿಮಲೆ, ಗುರುವಾಯೂರು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಮಾರಿ ಪ್ರಳಯ ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಎಂದು ದೆಹಲಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಉದಿತ್‌ ರಾಜ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

The Gold & Wealth of Padmanabha,Sabarimala,Guruvayur

is more than 1 lakh crores & to compensate the losses of 21 thousand Crores is for less than temples wealth. What is use of such and wealth. When people are dying and crying.

— Dr. Udit Raj, MP (@Dr_Uditraj) September 11, 2018