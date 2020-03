ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಂಗದ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲೆಂದು ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ನಾಗರಿಕರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಗುಂಪುಗೂಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದನ್ನು ಬಯೋಕಾನ್‌ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಕಿರಣ್‌ ಮಜುಮ್‌ದಾರ್‌ ಶಾ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಸ್ತೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಗೂಡಿದ ಜನ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ತಟ್ಟೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ, ಗಂಟೆ ಭಾರಿಸುತ್ತಾ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊವೊಂದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಿರಣ್‌ ಮಜುಮ್‌ದಾರ್‌ ಶಾ, ‘ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬಯಸಿದ್ದು ಇದನ್ನಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಅಂದರೆ ಏನೆಂದು ಈ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯ ಈ ಟ್ವೀಟ್‌ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ

This is NOT what our PM ⁦@narendramodi⁩ ji wanted. Don’t they understand what social distancing means? pic.twitter.com/XR0EFMXr7s

— Kiran Mazumdar Shaw (@kiranshaw) March 22, 2020