ಕೇರಳ: 3 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿಗೆ ಕೊರೊನಾ–19 ಸೋಂಕು

ಎರ್ನಾಕುಲಂ: ಇಟಲಿಯಿಂದ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದ ದಂಪತಿಯ 3 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿಗೂ ಕೊರೊನಾ–19 ಸೋಂಕು ತಗುಲಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದ್ದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 40ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.

Kerala: One 3-year-old child who recently travelled to Italy has been tested positive for #CoronaVirus. The child has been kept in isolation ward at Ernakulam Medical College pic.twitter.com/CVSD5Hn5AS