ಕೇರಳ ಪ್ರವಾಹ: ಯುಎಇ ನೆರವು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ 'ಕೇಂದ್ರ ನೀತಿ' ಅಡ್ಡಿ?

ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಯುಎಇ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿರುವ ₹700 ಕೋಟಿ ನೆರವು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಲ್ಲಮೂಲಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಯಂತೆ ಈ ನೆರವು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಗಳಿವೆ. ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ಪ್ರಕಾರ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಸಾಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಹಣ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಕೇರಳಕ್ಕೆ ₹700 ಕೋಟಿ ನೆರವು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಯುಎಇ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.

CM Pinarayi Vijayan informed that the United Arab Emirates will provide Kerala an assistance of ₹700 Crore. Kerala has a special relationship with UAE, which is a home away from home for Malayalees. We express our gratitude to UAE for their support. #KeralaFloodRelief pic.twitter.com/yfwbt9iEkd

