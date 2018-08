ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ(ಯುಐಡಿಎಐ) ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್‌ ಲೀಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ 1800 300 1947 ಸಂಖ್ಯೆ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಸೇವ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿದೆ.

ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಫೋನ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವ್‌ ಆಗಿರುವ 1800 300 1947 ನಂಬರ್‌ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ ಶಾಟ್‌ ತೆಗೆದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಜನರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Check your phone contacts: You may see an entry for UIDAI with the number 1800-300-1947. This has been pushed mysteriously thru the back end?

If correct It means agencies can push anything into your phone without your knowledge.

And extract anything.

— Prabhu Chawla (@PrabhuChawla) August 3, 2018