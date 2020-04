ದೆಹಲಿ: ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಸಮ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಯಮದಂತೆ ತೆರೆಯಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ಅಜಾದ್ ಪುರ್ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸಮ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೆಹಲಿ ದಿಲ್‌ಶಾದ್ ಗಾರ್ಡನ್: ಸೀಲಿಂಗ್‌ನಿಂದ 10 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಗೆದ್ದ ಕಥೆ

ಈ ನಿಯಮದಂತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6ರಿಂದ 11ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

Delhi: The sale of vegetables & fruits at Azadpur Mandi to be done from 6am-11am & 2pm-6pm from today. Odd-Even rule to be followed by traders according to their shed numbers to maintain social distancing. pic.twitter.com/Klq8r8BKVP

— ANI (@ANI) April 13, 2020