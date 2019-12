ದೇಶವಾಗಿ ನಾವಿಂದು ಸೋತಿದ್ದೇವೆ: ಉನ್ನಾವ್‌ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ಕಳವಳ

ನವದೆಹಲಿ: ಉನ್ನಾವ್‌ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್‌ ಅವರು, ‘ದೇಶವಾಗಿ ನಾವಿಂದು ಸೋತಿದ್ದೇವೆ,’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

‘23 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿ ಆ ನಂತರ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ, ಇಂದು ನಾವು ದೇಶವಾಗಿ ಸೋತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಖೇದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

We have failed yet again #unnaokibeti

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) December 7, 2019