ಮೋದಿಯವರ ಪಾದ ತೊಳೆದು ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತೀರಾ?: ಕಪಿಲ್ ಸಿಬಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನೊಬ್ಬ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಸಂಸದ ನಿಶಿಕಾಂತ್ ದುಬೇ ಅವರ ಪಾದ ತೊಳೆದು, ಆ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದು ದುಬೇ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದುಬೇ ಅವರು ಮೋದಿಯ ಪಾದ ತೊಳೆದು ಆ ಕೊಳಕು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರಾ? ಹಾಗೆ ಕುಡಿಯದಿದ್ದರೆ, ದುಬೇ ಅವರು ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥ' - ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತಾರ ಕಪಿಲ್ ಸಿಬಲ್ ಈ ರೀತಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

