ಸುಸ್ತಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ: ರಾಹುಲ್ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸರಣಿ ಟ್ವೀಟ್ ಉತ್ತರ

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಸುಸ್ತಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಪಕ್ಷದ ಮಿತ್ರರು ಇರುವುದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಅದನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು 'ನಾಚಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಜನರ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಸರಣಿ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

"ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಕ್ತಾರ ರಣದೀಪ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲ ಅವರು ನಾಚಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಜನರ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಚಾಳಿಯಂತೆ, ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಂಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗೆದು, ಸತ್ಯಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ನಿರ್ಮಲಾ ಅವರು 13 ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳ ಸರಣಿಯ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿಯೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.

ಮೆಹುಲ್ ಚೋಕ್ಸಿ, ವಿಜಯ ಮಲ್ಯ, ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಮುಂತಾದವರ 68,607 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಾಲವನ್ನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ 'ಮನ್ನಾ' ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ವರದಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ 'ಸ್ನೇಹಿತರು' ಇದ್ದುದರಿಂದಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನೇ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸುಸ್ತಿದಾರರ ₹68 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ವಜಾ: ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಹುಲ್‌ ಚೋಕ್ಸಿ, ವಿಜಯ್‌ ಮಲ್ಯ

"ಸುಸ್ತಿದಾರರು, ಕೆಟ್ಟ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿರುವ 'ರೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್' ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಜನರ ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2009-10 ಹಾಗೂ 2013-14ರ ನಡುವೆ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು 145226 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿವೆ. ಈ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಂದರೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಡಾ.ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಂದಲಾದರೂ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು" ಎಂದು ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಯುಪಿಎ ಅವಧಿಯ ಸಾಲಗಳು

ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆಯೇ ಪಾವತಿಸುವ, ನಿಧಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಅಥವಾ ಭದ್ರತಾ ಆಸ್ತಿಗಳ ವಿಲೇವಾರಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ್ದರೂ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರನ್ನು ಸುಸ್ತಿದಾರರು ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಯುಪಿಎ (ಸರ್ಕಾರ) ಅವಧಿಯ 'ಫೋನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್'ನಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆದವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಿರ್ಮಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

@INCIndia and Shri.@RahulGandhi should introspect why they fail to play a constructive role in cleaning up the system. Neither while in power, nor while in the opposition has the @INCIndia shown any commitment or inclination to stop corruption & cronyism.

— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) April 28, 2020