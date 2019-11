ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ; ಕಲಾಪ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ನವದೆಹಲಿ: ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಮನೀಶ್ ತಿವಾರಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ. ನಾವು ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಸದನ ಗಮನ ಹರಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ .ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್‌ಗಳು ಹಗರಣವನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಡುತ್ತವೆ

ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ ಯೋಜನೆ ಹಗರಣವನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶೂನ್ಯವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಮನೀಶ್ ತಿವಾರಿ, ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಇದನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಬಾಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಕಲಾಪದಿಂದ ಹೊರ ನಡೆದು ಕಲಾಪ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ದನಿಗೂಡಿಸಿದ ಸಂಸದ ಶಶಿ ತರೂರ್, ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಳಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಆಡಳಿತರೂಢ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದೆವು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Shashi Tharoor, Congress MP on Electoral Bonds: When electoral bonds were introduced, many of us had raised serious objections about how it could easily become a way for rich corporations and individuals to influence improperly political parties, particularly the ruling party. pic.twitter.com/yCEL95eL2r

