ವಿಜಯವಾಡ: ಸರಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಗರ್ಭಿಣಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕಾಡು ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ನಾಲ್ಕು ಕಿ.ಮೀಟರ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಿಜಯನಗರಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಿಂತಲ ಸಾಸೂರು ಎಂಬ ಬುಡಕಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಎಂಟು ಕಿ.ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೌಕರ್ಯವಿಲ್ಲ, ಹಾಗೇ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕವು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಚಿಂತಲ ಸಾಸೂರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

#WATCH: A pregnant woman being carried by her relatives through a forest for 4 km in Vijayanagaram district due to lack of road connectivity. Hospital was 7 km away from the village but she delivered midway & returned. Both the baby & the mother are safe. (4.9.18) #AndhraPradesh pic.twitter.com/fvGZlYwDCl

