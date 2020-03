ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ 3ಡಿ ಆ್ಯನಿಮೇಟೆಡ್‌ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್‌ ಗುಟ್ಟನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜನರ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

'ನಾನು ಫಿಟ್ನೆಸ್‌ ಎಕ್ಸ್‌ಪರ್ಟ್‌ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಣತನೂ ಅಲ್ಲ. ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಭಾಗವೇ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಫಿಟ್‌ ಆಗಿ ಇರಲು ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವಿರಿ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ., ಅದನ್ನು ನೀವು ಇತರರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ' ಎಂದು ಟ್ವೀಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಫಿಟ್ನೆಸ್‌ ಕುರಿತು ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಮನ್‌ಕಿ ಬಾತ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫಿಟ್ನೆಸ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್‌ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದ್ದರು, ಹಾಗಾಗಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಚಿಸಿದೆ. ನೀವೂ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಿರೆಂದು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

During yesterday’s #MannKiBaat, someone asked me about my fitness routine during this time. Hence, thought of sharing these Yoga videos. I hope you also begin practising Yoga regularly. https://t.co/Ptzxb7R8dN

— Narendra Modi (@narendramodi) March 30, 2020