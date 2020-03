ಶ್ವಾನದಳಕ್ಕಾಗಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ: ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕಮಿಷನರ್

ಬೆಂಗಳೂರು: ಶ್ವಾನದಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಖಂಡದ ಪೊಲೀಸ‌್ ಶ್ವಾನದಳದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಗ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಇದೇ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವ ದೇಶೀಯ ತಳಿಯ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

