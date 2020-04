ಸಿಎಂ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ವರ್ಷದ ವೇತನ ನೀಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ಒಮದು ವರ್ಷದ ವೇತನವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ.ಎಸ್‌.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದು ವರ್ಷದ ವೇತನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ವಿಡಿಯೊ ಹೇಳಿಕೆ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Chief Minister Shri @BSYBJP has announced that he will donate his entire one year's salary to the CM Relief Fund Covid 19.

He has appealed to the citizens to also do their bit and contribute in whatever capacity possible to help the state in fighting the Corona outbreak. pic.twitter.com/qh11n6HyLk

— CM of Karnataka (@CMofKarnataka) April 1, 2020