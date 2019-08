ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ₹5000 ಕೋಟಿ ನೆರವು ಬೇಕಿದೆ, ದಾನಿಗಳು ಸಹಕರಿಸಿ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮನವಿ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. #KarnatakaFloods #Rain #Siddaramaiah #BSYeddyurappa

A post shared by Prajavani (@prajaavaani) on Aug 8, 2019 at 4:03am PDT