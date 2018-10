ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ದೂರವಿರುವಂತೆ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಸುಧಾಕರ್‌ ಮನವಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ನವೆಂಬರ್‌ 3ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಮೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ – ಜೆಡಿಎಸ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ದೂರವಿರುವಂತೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಾಸಕ ಡಾ. ಕೆ. ಸುಧಾಕರ್‌ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಅವರು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು, ‘ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ತಿಂಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ (ಸಿಇಸಿ) ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಕ್ರಮ ‘ಹಣದ ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕುಣಿತ ಇದಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

Coalition partners(congress & jds)in Karnataka should abstain from by-election to 3 ls seats as mark of protest against the decision of CEC. when only 4-5 months to general elections. What a waste of exchequer money & dance of democracy? pic.twitter.com/DAwJKf94Ws

