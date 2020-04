ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಕೆಂಪು, ಹಳದಿ, ಕಿತ್ತಳೆ, ಹಸಿರು ವಲಯಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೆಂಪು ವಲಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 6 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಹಳದಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿವೆ, ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ವಲಯದಲ್ಲಿ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿವೆ, ಹಸಿರುವ ವಲಯದಲ್ಲಿ 13 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿವೆ.

ಕೆಂಪು ವಲಯ

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ

ಮೈಸೂರು

ಬೆಳಗಾವಿ

ವಿಜಯಪುರ

ಕಲಬುರಗಿ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಹಳದಿ ವಲಯ

ಉಡುಪಿ

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

ತುಮಕೂರು

ಗದಗ

ಕಿತ್ತಳೆ ವಲಯ

ಮಂಡ್ಯ

ಧಾರವಾಡ

ಬಳ್ಳಾರಿ

ಬೀದರ್‌

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

ಹಸಿರು ವಲಯ

ಯಾದಗಿರಿ

ರಾಯಚೂರು

ಕೊಪ್ಪಳ

ಹಾವೇರಿ

ದಾವಣಗೆರೆ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಹಾಸನ

ರಾಮನಗರ

ಕೊಡಗು

ಕೋಲಾರ

ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಹಸಿರು ವಲಯದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಪುರಸಭೆಯ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಸತಿ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳಲ್ಲಿನ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಮನಗರವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಮಾನವಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ತೆರೆಯಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಾಸ್ಕ್‌ ಧರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಪಾಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

Lockdown may stay after May 3 in #Karnataka’s red zones

Read: https://t.co/O6KaaiSeFX#lockdown #COVID19 pic.twitter.com/LUS433WSYd

— Deccan Herald (@DeccanHerald) April 28, 2020