ನವದೆಹಲಿ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ.ಎಸ್‌.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮುತ್ಸದ್ಧಿ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಶಾಸಕಿ ಸೌಮ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಸ್ಲಿಮ್‌ ಮುಖಂಡರ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ಹರಡುವಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.

ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಜಯನಗರ ಶಾಸಕಿ ಸೌಮ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ, 'ನಾನು ಬಿಎಸ್‌ವೈ ಅವರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾಂಧರಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅದೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜಕಾರಣಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವ ನಾವು ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ(ಬಿಎಸ್‌ವೈ) ಬೆಂಬಲವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.



One of the reasons I like @BSYBJP ji. On one side there are bigot in the ‘politicians’ clothing and in another side in the SAME party there is this statesman. We in the Congress party are fully all with your sir in fighting this #COVID19outbreak. #ThisTooShallPass #COVID2019 https://t.co/pw1AIi7pFQ

