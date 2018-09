ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ದೇವರು ಎಂದರೆ ಅಮ್ಮನೂ ತಾನೇ..

ಅಮ್ಮಾ...ಅಮ್ಮಾ...ನಮ್ಮಮ್ಮ...

ಹೀಗೆ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವೇ. ತನ್ನವರಿಗಾಗಿ ಬದುಕುವ, ನೋವು–ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿಯೇ ಜೀವ ಸವೆಸುವ, ಅವರ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ನಗು ಹುಡುಕುವ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಯಾರೂ ಸರಿಸಾಟಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಕೆಲಸಗಳ ಜಂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳಬೇಕೆನ್ನುವುದನ್ನೇ ಬಹುತೇಕರು ಮರೆತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವ ಸಣ್ಣ ಅವಕಾಶ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಾಯಿಯ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಗನ ಫೋಟವನ್ನು ಎಡಿಜಿಪಿ ಭಾಸ್ಕರ್‌ ರಾವ್‌ ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ, ತರಬೇತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಸಬ್‌ಇನ್‌ಸ್ಟೆಕ್ಟರ್‌ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸೇರುವ ಮುನ್ನ ತಾಯಿಯ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ ಆ ಯುವಕನ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

A grateful son(Police Sub-inspector) in Reverence and Gratitude to his Single Mother who could not attend his Passing out Parade....Karnataka pic.twitter.com/VRIKSekgxb

