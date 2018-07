ಮಂಡ್ಯದ ಕಟ್ಟೆ–ಕಾಲುವೆಗಳ ಕಾಮೇಗೌಡರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ ವಿವಿಎಸ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್‌

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಟ್ಟೆ–ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಜಲಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿರುವ ಮಂಡ್ಯದ ಕಾಮೇಗೌಡರನ್ನು ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ವಿವಿಎಸ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್‌ ಪ್ರಶಂಸಿ, ಟ್ವೀಟ್‌ ಮೂಲಕ ನಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

’ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಒಡಲಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ 14 ಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಮೇಗೌಡ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಟ್ಟೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನೂ ಅವರೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಲಿದಿದ್ದ ಸುಮಾರು ₹15 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಣಾಮಗಳು’ ಎಂದು ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್‌ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

82year old Kamegowda from Mandya district of Karnataka has built over 14 ponds which retain water even during the scorching summer season. He maintains the ponds himself & has spent nearly Rs 15 lakhs on this which he earned through various awards. Pranams to him 🙏🏼 pic.twitter.com/G4jVdWD8xr

— VVS Laxman (@VVSLaxman281) July 30, 2018