ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೋವಿಡ್-19 ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ₹4,500 ವ್ಯಯಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವೆಚ್ಚ ₹2,250 ಎಂದು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕೋವಿಡ್-19 ರೋಗ ಪತ್ತೆಯ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಖರ್ಚಾಗುವ ಹಣ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಪತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವೆಚ್ಚ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಆದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಕೇಳಿ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಾಸಗಿ ಲ್ಯಾಬ್‌ನವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಖಾಸಗಿ ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ತರಬೇಕಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ -19 ರೋಗ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳ ಜತೆ ನಾವು ಸಭೆ ಮತ್ತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮಾತುಕತೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ 2,250 ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇಷ್ಟು ಮೊತ್ತ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಿಟ್ ಮತ್ತು ಸಾಧನಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜವೈದ್ ಅಖ್ತರ್ ನೀಡಿರುವ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

Karnataka government negotiated with private labs. The cost of Covid-19 testing is fixed at 2250/- per test for the samples sent by Government. pic.twitter.com/lzACOQ5fhI

