ರಾಜ್ಯದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಿಗಿಂತ ಕೆಳದರ್ಜೆಯವರಲ್ಲ: ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೊಡಗಿನ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್‌ ಅವರು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸಾ.ರಾ.ಮಹೇಶ್‌ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಹಾಯ್ದಿದಕ್ಕೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾ.ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ಮೇಡಂ, ನಮ್ಮ ಸಚಿವರು ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದೊಂದಿಗೆ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿನ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೊಟ್ಟಷ್ಟೆ ಗೌರವವನ್ನು ನೀವೂ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದು ಅಸಮಾಧಾನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ’ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂದುವರಿದು, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಿಂತ ಅವರು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಯವರೇನಲ್ಲ ಎಂದು ಕಟುವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದಿವೆ ಹೊರತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಂವಿಧಾನ ಅಧಿಕಾರದ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಾವು ಕೇಂದ್ರದ ಅಡಿಯಾಳುಗಳಲ್ಲ. ನಾವು ಸಹವರ್ತಿಗಳು’ ಎಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮೂಲಕ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್‌ ಕೊಡಗಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ನೀಡಿದ್ದ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ‘ಗೋಷ್ಠಿ ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಸಾ.ರಾ.ಮಹೇಶ್‌ ಅವರು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್‌ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಟ್ಟಾದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ, ‘ನಾನು ಪೂರ್ವ ನಿಗದಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರೊಬ್ಬರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಂದ ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದರು.

Madam @nsitharaman, our ministers have stayed back in Kodagu for weeks to oversee relief operations along with district administration. You should extend to them the same respect that they extend for the help from your end. It was disappointing to see you lash out at my colleague

