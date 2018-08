ಕಿಕಿ ಎಡವಟ್ಟು: ನಟಿ ಪ್ರಣೀತಾ ಪೇಚು

ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಪಾಯಕಾರಿ ‘ಕಿಕಿ ಚಾಲೆಂಜ್‌’ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ವಿರುದ್ಧ ಹಲಸೂರು ಗೇಟ್‌ ಠಾಣೆಗೆ ಬುಧವಾರ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅತ್ತ, ನಟಿ ಪ್ರಣೀತಾ ಸಹ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಪೇಚಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ– ನಟಿಯರಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಚಾಲೆಂಜ್‌ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಣೀತಾ, ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ‘ಇನ್ ಮೈ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್‘ ಹಾಡು ಹೇಳುತ್ತ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರು ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ಪ್ರಣೀತಾ, ಕಾರಿನ ಹಿಂದೆ ಓಡಿದ್ದರು. ಈ ದೃಶ್ಯದ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.

ಆ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಣೀತಾ, ‘ಕಿಕಿ ಚಾಲೆಂಜ್‌ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಪ್ರಾಣ ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

#Pranitha's #kikiChallenge was ended on a funny note.Check it out...@pranitasubhash pic.twitter.com/xlvXXmYs31

