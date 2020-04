ನೆರವು | ಡಿಸಿಎಂ ಕಾರಜೋಳಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ ಮಿಜೋರಾಂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗೋವಿಂದ ಎಂ. ಕಾರಜೋಳ ಅವರಿಗೆ ಮಿಜೋರಾಂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೋರಾಮ್‌ಥಾಂಗಾನಿ ಅವರು ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಜೋರಾಮ್‌ಥಾಂಗಾನಿ, ‘ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರಾದ ಮಿಜೋರಾಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿ, ಆರೈಕೆ ಮಾಡಲು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಮಿಜೋರಾಂನ ಜನತೆ ಸದಾ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Thanking you from the bottom of my heart Shri @GovindKarjol ji, Hon’ble Dy CM, Karnataka for your kind gesture in bringing relief aids to stranded Mizos in Bangalore.

Mizoram will forever be grateful for your kind act of generosity!#MizoramsaluteYou #Karnataka#itMatters pic.twitter.com/7xtjkMOZE4

— Zoramthanga (@ZoramthangaCM) April 17, 2020