ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್‌ ಅಭಿನಯದ ‘ನಾಗರಹಾವು’

ಬೆಂಗಳೂರು: ಇಂದಿಗೂ ಸೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್‌ ಅಭಿನಯದ ನಾಗರಹಾವು ಸಿನಿಮಾ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ನಟ ಸುದೀಪ್‌ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಟ್ವೀಟಿಗರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶಂಸೆ ಹಾಗೂ ಕುತೂಹಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ‘ಮರಳಿದ್ದಾರೆ ರಾಮಚಾರಿ’ ಎಂದು ಸುದೀಪ್‌ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Vishnu sir is one of those rare actors who’s legacy still rules over crores of hearts all across. So happy n honoured to be releasing my idol’s teaser. Presenting #Nagarahaavu in a new Avataar. Make way my friends,, Ramachaari is back. https://t.co/wvXhDuvT6l

Bst wshs Balaji.

— Kichcha Sudeepa (@KicchaSudeep) June 22, 2018