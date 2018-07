ರೈಲಿನ ಮಾದರಿಯ ನಂಜನಗೂಡಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರ ಶ್ಲಾಘನೆ

ನವದೆಹಲಿ: ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ರೈಲಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ನಂಜನಗೂಡು ಹಾರೋಪುರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪೀಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ರೈಲಿನ ಕೋಚ್‌ ರೀತಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದಿರುವ ನವೀನ ಕಲ್ಪನೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ತರಗತಿಗೆ ಹಾಜರಾಗದ ಮತ್ತು ಶಾಲೆ ತೊರೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿ ಪೂರ್ಣ ಹಾಜರಾತಿ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದರಿಂದ ನೆರವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.



The innovative idea of painting a Govt. school to look like a 'train coach' is truly commendable. It has helped in securing full attendance from students who were irregular to classes & dropping out from the school.https://t.co/gtntmo910m pic.twitter.com/tlMRLjoDAH

