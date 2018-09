ದರ್ಶನ್‌ ಗುಣಮುಖರಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಾರು ಅಪಘಾತದಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ದರ್ಶನ್‌ ಗುಣಮುಖರಾಗಲಿ ಎಂದು ನಟ ಸುದೀಪ್‌ ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನಸ್ತಾಪವಿದ್ದರೂ ನೋವಿಗೆ ಮರುಗುವ ಅವರ ಗುಣಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಲ್‌ ಖುಷ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಸುದೀಪ್, ‘ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಶೀಘ್ರವೇ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಎಂದು ನಾನು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Glad to hear u r fine . My wishes for ur recovery.. Get well soon my friend . @dasadarshan

ಸುದೀಪ್‌ ಅವರ ಟ್ವೀಟ್‌ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಮಳೆಯನ್ನೇ ಸುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1200 ಮಂದಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2100 ಜನ ಅದನ್ನು ಮರುಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು, 12 ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಲೈಕ್‌ ಒತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸುದೀಪ್ ಮತ್ತು ದರ್ಶನ್‌ ಒಟ್ಟಿಗಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ಸ್ನೇಹಿತರು ಸುಖ-ದುಃಖದ ಪಾಲುದಾರರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಖುಷಿಗಿಂತ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಪಾಲುದಾರರಾದವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಅದು ನೀವು ಅಣ್ಣ. ನಿಮ್ಮ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಈ ಜಗದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿ’ ಎಂದು ಸಿಂಧು ನಾಯಕ್‌ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೇ ಅನೇಕರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನೀವು ಒಂದಾದರೆ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಣ್ಣ’ ಎಂದು ದಚ್ಚು–ಕಿಚ್ಚ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಕ ಪ್ರೀತಿಯ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

