ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೇ37ರಷ್ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಲಸ ಎ.ಐನಿಂದಲೇ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ (ಎಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್) ಮೂರನೇ ಒಂದರಷ್ಟು (ಶೇ 37ರಷ್ಟು) ಕೆಲಸಗಳನ್ನು (ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ) ಎ.ಐ ಮೂಲಕ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಯೊಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. </p><p>ಕಾಗ್ನಿಜೆಂಟ್-ಪಿಯರ್ಸನ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಯೂಲ (ಎಚ್ಆರ್) ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. </p><p>ಭಾರತ, ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಬ್ರಿಟನ್ನ 750 ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಸರಾಸರಿಯು ಜಾಗತಿಕ ಸರಾಸರಿಯನ್ನೇ (ಶೇ 33) ಮೀರಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.</p><p>ಜಾಗತಿಕ ಸರಾಸರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೇ 37ರಷ್ಟು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಎ.ಐ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದೆ. </p>.ಡಿಕೆಶಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಂಟಿಸುವ ಎ.ಐ ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಜೆಡಿಎಸ್.ಶ್ವೇತಭವನದ ಹುದ್ದೆ ತೊರೆದ ಟ್ರಂಪ್ ಎ.ಐ ನೀತಿಗಳ ರೂವಾರಿ ಭಾರತ ಮೂಲದ ಶ್ರೀರಾಮ್.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>