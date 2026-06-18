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ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೇ37ರಷ್ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಲಸ ಎ.ಐನಿಂದಲೇ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 18 ಜೂನ್ 2026, 13:12 IST
Last Updated : 18 ಜೂನ್ 2026, 13:12 IST
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