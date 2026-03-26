ಚುನಾವಣಾ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಐ; ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ 50 ಮಿಲಿಯನ್‌ ಡಾಲರ್‌!

<p>ಪಂಚರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅಖಾಡ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಕಣ ರಂಗೇರಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಬೀರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಭಾವವು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಂತೆ ಚುನಾವಣಾ ಕದನದಲ್ಲೂ ಎ.ಐ ತನ್ನ ಛಾಪು ಒತ್ತಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ವರದಾನವೂ ಹೌದು ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಪಾಯಕಾರಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p><p>2024ರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯು ದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಎ.ಐ ಬಳಕೆಯ ಜಾಗತಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಣವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು, ಎ.ಐ ಧ್ವನಿ ಕ್ಲೋನ್ಗಳು, ನೈಜ ಸಮಯದ ಭಾಷಾ ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಅಲ್ಗಾರಿದಮಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋ ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಶತಕೋಟಿ ಮತದಾರರನ್ನು ತಲುಪಿದವು. </p><p>ಈ ಮಟ್ಟದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೇವಲ ಎಐ-ನಿರ್ಮಿತ ಪ್ರಚಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅಂದಾಜು 50 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದ್ದು, 22 ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತು 750 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆದಾರರಿರುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಧ್ವನಿ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ನೈಜ-ಸಮಯದ ಅನುವಾದ ಎಂಜಿನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿವೆ.</p>.ಅಸ್ಸಾಂ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ: ಮೂವರು ಗೊಗೊಯ್ಗಳು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡುವರೇ? .Kerala Election: ಕೇರಳದ 10 ಹೈಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವಿವರ. <h2>ಎ.ಐ ಆಗಮನದಿಂದ ಆದ ಲಾಭಗಳೇನು?</h2><p><strong>ಪ್ರಚಾರ ಸುಲಭ:</strong></p><p>ಎ.ಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಮತದಾರರನ್ನು ತಲುಪಲು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇದು ಭಾಷಾ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಎ.ಐ ಉಪಕರಣ ಬಳಸಿ ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದತಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಬಹಳ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. </p><p>ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಎ.ಐ ಬಳಸಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮತದಾರರಿಗೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನೇ ಕರೆದು ಮಾತನಾಡಿಸುವ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ವಿಡಿಯೊ ಅಥವಾ ಆಡಿಯೊ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಸರಳವಾಗಿದೆ. </p><p>ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಹೆಸರಾಂತ ದಿವಂಗತ ನಾಯಕರ ಧ್ವನಿ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಎ.ಐ ಮೂಲಕ ಬಳಸಿ ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮತದಾರರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. </p><p><strong>ದತ್ತಾಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ:</strong> </p><p>ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು. ಆ ನಿರ್ದೀಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ, ವಿಷಯಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಎ.ಐ ದತ್ತಾಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಖರವಾಗಿ ಅರಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. </p><p><strong>ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎ.ಐ ಹೇಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ?</strong></p><p>ಪ್ರಮುಖವಾಗಿಯೂ ಚುನಾವಣೆಯ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಗೆ ಎ.ಐ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಇದರ ದುರ್ಬಳಕೆಯು ಚುನಾವಣೆಯ ಗತಿಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ. </p><p><strong>ಡೀಪ್ ಫೇಕ್:</strong> </p><p>ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಮುಖ ಅಥವಾ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಅಸಲಿಯಂತೆ ನಕಲು ಮಾಡಿ ಸುಳ್ಳು ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು. ಆ ಮೂಲಕ ಮತದಾರರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. </p><p><strong>ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಚಾರ:</strong></p><p>ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಎ.ಐ ಬಾಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. </p><p><strong>ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುಂಪಿನ ಮತದಾರರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವುದು:</strong></p><p>ಕೋಮು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಮತದಾರರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರಿತು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಚೋದನಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಧ್ರುವೀಕರಣ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೇರಳವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. </p><p>ಜನರೇಟಿವ್ ಎ.ಐ: ಪಠ್ಯ, ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಹಾಗೂ ಕಸ್ಡಮೈಸ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. </p><p>ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಕೊರತೆಯಿರುವುದು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳಿನ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p><h3>ಎ.ಐ ದುರ್ಬಳಕೆ ತಡೆಯಲು ಕ್ರಮಗಳೇನು?</h3><p>ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಐ ಕುರಿತಾದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನುಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು (ಇಸಿಐ) ಎ.ಐ ದುರ್ಬಳಕೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಹಲವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. </p><p><strong>ಲೇಬಲಿಂಗ್:</strong> ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಜಾಹೀರಾತು ಎ.ಐ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಇದು ಎ.ಐನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕು.</p><p><strong>ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ನಿಷೇಧ:</strong> ನಕಲಿ ವಿಡಿಯೊ ಅಥವಾ ಆಡಿಯೊ ಮೂಲಕ ಮತದಾರರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ.</p><p><strong>ಐ.ಟಿ ಕಾಯ್ದೆ:</strong> ನಕಲಿ ಹಾಗೂ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹರಡುವವರ ಮೇಲೆ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಕ್ರಮ ಜರಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. </p><h4>ಮತದಾರರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು?</h4><p>*ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.</p><p>*ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೊ ಅಥವಾ ಆಡಿಯೊ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ. ಅದರ ಮೂಲವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.</p><p>*ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಚೋದನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ನಂಬಲಾಗದ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸುಳ್ಳಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.</p><p>*ಅಧಿಕೃತ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>