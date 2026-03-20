ಟೆಕ್ ಥೆರಪಿ: ನಮ್ಮನ್ನೇ ‘ಉತ್ಪನ್ನ’ವಾಗಿಸುವ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯರ ಅಸಲಿಯತ್ತು ಗೊತ್ತೇ?

<p>ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ಸೇವೆಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಕೊಡುಗೆಯಂತೆ ಭಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ರುಚಿ ಹತ್ತಿಸುವವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಚಿತ ಎಂಬ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಹಳೆಯ ತಂತ್ರ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಗ್ಗಿಹೋದ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಜೇಬು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿತನ ಎರಡನ್ನೂ ಬಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಎಐ ಕಂಪನಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇವಲ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನಾಗಿ ನೋಡದೆ, ತಮ್ಮ ಬೃಹತ್ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುವ 'ಉತ್ಪನ್ನ'ಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇದು ಕೇವಲ ಕಂಪನಿಗಳ ಹಣದಾಹದಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಭೀಕರ ಆರ್ಥಿಕ ವಾಸ್ತವವಿದೆ. ಉಚಿತದ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸುಲಿಗೆಯ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಆತಂಕಕಾರಿ ಚಿತ್ರಣವೊಂದು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.</p><p>ನಮ್ಮನ್ನು ದೋಚಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಬಳಕೆದಾರರ ಆರೋಪ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಸತ್ಯ. ಆದರೆ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಈ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳೇ ದೈತ್ಯ ನಷ್ಟದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿವೆ. 'ಗೋಲ್ಡ್ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್' ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2029ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಎಐ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ವೆಚ್ಚ 2.8 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ತಲುಪಲಿದೆ. ಇದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಂಡರಿಯದಷ್ಟು ಅಗಾಧವಾದ ಹೂಡಿಕೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಓಪನ್ಎಐ ಸಂಸ್ಥೆ ವಾರಕ್ಕೆ 700 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಕ್ರಿಯ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವರ್ಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ 30 ಡಾಲರ್ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿದರೂ, ಕಂಪನಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯಕ್ಕೂ, ಸರ್ವರ್ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಮಗೆ ಉಚಿತ ಸೇವೆ ನೀಡಿದ್ದು ಕೇವಲ ಎಐ ರುಚಿ ಹತ್ತಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಹೆಣೆದ ಬಲೆಯಷ್ಟೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ.</p><p>ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಎಐ ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗ ಹಣ ವಸೂಲಿಗೆ ಅಡ್ಡದಾರಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿವೆ. ಇದರ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಎಐ ನೀಡುವ ಉತ್ತರಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಮೇಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಎಐ (xAI) ಅಥವಾ ಅಮೆಜಾನ್ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಂಭಾಷಣೆಯ ನಡುವೆಯೇ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ತೂರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅಂದರೆ, ಎಐ ನೀಡುವ ಉತ್ತರಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿರದೆ, ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ನೀಡುತ್ತಾರೋ ಅವರ ಪರವಾಗಿರಲಿವೆ. ಹಿಂದೆ ರೇಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಡೆದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನುಡಿಸುವ 'ಪಯೋಲಾ' ಪದ್ಧತಿಯಿತ್ತು; ಈಗ ಓಪನ್ಎಐನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಟೈಮ್, ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್ನಂತಹ ಪಾಲುದಾರರ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಬಳಕೆದಾರರು ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಮೂಲಕವೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ, ಕಮಿಷನ್ ಪಡೆಯುವ ಅಫಿಲಿಯೇಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳೂ ಶುರುವಾಗಿವೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ, ಉಚಿತ ಸೇವೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ (Shrinkflation) ತಂತ್ರವನ್ನೂ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.</p><p>ಎಐ ಕಂಪನಿಗಳ ಈ ಬೃಹತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಆಟಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಬಳಕೆದಾರರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೂಲ ವಿಷಯ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು (Content Creators) ಕೂಡ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮತ್ತು ಬರಹಗಾರರ ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯವಿರುವ ದಶಕಗಳ ಶ್ರಮದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಎಐ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ 'ದಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಓಪನ್ಎಐ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಸಮರ ಸಾರಿರುವುದು ಈ ಬೌದ್ಧಿಕ ದರೋಡೆಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು 'ಡಿಜಿಡೇ' ವರದಿ (6/10 ಅಂಕ) ಬೆಟ್ಟು ಮಾಡಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ನೇರವಾಗಿ ಎಐ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಮೂಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿದು, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರ ಜಾಹೀರಾತು ಆದಾಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ.</p><p>ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಎಐ ಸೇವೆಗಳು ಈಗ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಂಧಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. ಅಗಾಧ ಬಂಡವಾಳದ ಹೊರೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ, ಆ ಹೊರೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೇಬಿನಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಯೋ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರನೂ ಜಾಗೃತನಾಗಬೇಕಾದ ಸಮಯ. ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಉತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ವಿವೇಚನೆ ನಮಗಿರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ, ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೇವಲ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಎಐ (Public AI) ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಹಾಲಿವುಡ್ನ 'ದಿ ಟ್ರೂಮನ್ ಶೋ' ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕನಂತೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಒಂದು ಕೃತಕ, ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಭ್ರಮಾಲೋಕದಲ್ಲೇ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಕಟುಸತ್ಯ ಅರಿವಾಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕಾಲ ಮಿಂಚಿರುತ್ತದೆ.</p>