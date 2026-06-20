ಭಾರತದ ಎಐ ಶೃಂಗಸಭೆ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿತ್ತು: ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಸಿಇಒ ಡಾರಿಯೊ ಅಮೊಡೆ

<p>2026ರ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತದ ಎ.ಐ ಶೃಂಗಸಭೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಸಿಇಒ ಡಾರಿಯೊ ಅಮೊಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.OpenAI vs Anthropic: ಎ.ಐ ದಿಗ್ಗಜರ ಸಮರಕ್ಕೆ ಭಾರತವೇ ಅಖಾಡ, ಯಾಕಿಷ್ಟು ಮುನಿಸು?.<p>‘ದಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‘ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಆ ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿತ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದೆವು. ನಾವು ನಿಂತಿದ್ದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅವರು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ನಮ್ಮ ಫೋಟೊ ತೆಗೆದರು. ಕೈ ಜೋಡಿಸುವಂತೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆದೇಶಿಸಿದರು’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎದುರಾಳಿ ಓಪನ್ಎಐ ಸಿಇಒ ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್ಮನ್ ಅವರ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿತ್ತು. </p><p>ಆ ಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಎ.ಐ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ನ ಮಿಥೋಸ್: ಚೀನಾ, ರಷ್ಯಾಗೆ ನಡುಕ.<p>‘ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಇಂತಹ ಶೃಂಗಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ನಾನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಈ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಶೃಂಗಸಭೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಎಂದು ಹಠಾತ್ತನೆ ಹೇಳಿದರು' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಂದು ಆ ಘಟನೆ ನಡೆದ ನಂತರ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್ಮನ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದರು. ನಾನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.</p><p><em><strong>ಆಧಾರ: ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್</strong></em> </p>.ಒಂದು ಗುರಿ, ಭಿನ್ನ ಮಾರ್ಗ: ಅಮೆರಿಕ, ಚೀನಾದ ಎ.ಐ ಓಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವವರು ಯಾರು?.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>