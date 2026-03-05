ಟೆಕ್‌ ಥೆರಪಿ-2 |ಹೊಗೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಹಸಿವಿಗೆ ‘ಶಕ್ತಿ’ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕಂಗಾಲು!

<p>ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಪ್ರತಿ ಯುಗಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ‘ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ’ಗಳಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹದಿನೆಂಟು ಮತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಚಿಮಣಿಗಳಿಂದ ಕಪ್ಪು ಹೊಗೆಯನ್ನು ಹೊರಸೂಸುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದವು. ಅವು ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಶತಮಾನದ ‘ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕ್ರಾಂತಿ’ಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಬ್ಬಿಣ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ‘ಮಾಹಿತಿ’ ಮತ್ತು ‘ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ’. ಈ ಹೊಸ ಯುಗದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳೇ ‘ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳು’. ಇವು ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಂತೆ ಹೊಗೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇವುಗಳ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಪರಿಸರದ ಮೇಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಾನಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. </p><p>ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ‘ಹೊಸ ಕಾಲದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು’ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಬಲವಾದ ಕಾರಣವಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಯಂತ್ರಗಳು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರತರುತ್ತಿದ್ದವು. ಇಂದಿನ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸರ್ವರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಪಿಯುಗಳು (GPU) ಕಚ್ಚಾ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು, ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ, ದಿನದ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಎಲ್ಲೋ ದೂರದ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಕಾಲದ ಯಂತ್ರಗಳು ನಮಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.</p><p>ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಗುರುತು ಎಂದರೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದ ದಟ್ಟವಾದ ಹೊಗೆ. ಅದು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಪ್ಪು ಹೊಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಶಬ್ದವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವುಗಳು ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪ್ರಭಾವ ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾದುದು. ಈ ಆಧುನಿಕ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಅಕ್ಷರಶಃ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ‘ಕುಡಿಯುತ್ತಿವೆ’. ಎಐ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿಡಲು ಬೇಕಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಮಾಣವು ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ದೇಶಗಳ ಒಟ್ಟು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸುವಂತಿದೆ.</p><p>ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳ ಒಳಗೆ ಶಾಖವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ವಿಪರೀತ ಶಾಖ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶಾಖವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದರೆ ಸರ್ವರ್ಗಳು ಸುಟ್ಟುಹೋಗುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸರ್ವರ್ಗಳನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡಲು ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಅಗಾಧ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಬೇಕು. ಅಂದರೆ, ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯದ ಬದಲಿಗೆ ಜಲ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿವೆ. ಈ ಅನಾಲಜಿ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಎಂದರೆ, ನಾವು ಬಳಸುವ ಪ್ರತಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಯೂ ಪರಿಸರದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂಲದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. </p><p>ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ‘ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್’ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ‘ಕ್ಲೌಡ್’ ಎಂದರೆ ಮೋಡ ಎಂದರ್ಥ. ಇದು ಬಹಳ ಹಗುರವಾದ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ತೇಲುವ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅದೃಶ್ಯ ಸಂಗತಿ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಈ ‘ಕ್ಲೌಡ್’ ಬಹಳ ತೂಕವಾದುದು. ಇದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದದ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಇವುಗಳು ಕೇವಲ ದತ್ತಾಂಶದ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಶತಮಾನದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರವಾದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯಗಳಾಗಿವೆ. ‘ಕ್ಲೌಡ್’ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಹೆಸರಿಗಷ್ಟೇ ಹೊರತು, ಅದರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಡೆಟ್ರಾಯಿಟ್ ನಗರಗಳು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಹೃದಯಭಾಗಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಇಂದು ಉತ್ತರ ವರ್ಜಿನಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇಂದು ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ನೆಲಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಉಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಈಗ ಈ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಶದ ಬಳಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಡೇಟಾ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಆ ದೇಶವೇ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಲಿದೆ.</p><p>ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಉಗಿ ಯಂತ್ರಗಳು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಯಂತ್ರಗಳು (ಸರ್ವರ್ ಮತ್ತು ಜಿಪಿಯುಗಳು) ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವೇಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೇವಲ 3 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆಯದಾಗಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಇ-ತ್ಯಾಜ್ಯದ (E-waste) ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಹೊಗೆ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಭೂಮಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳಲಾಗುವ ಈ ವಿಷಕಾರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವು ಅಷ್ಟೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಈ ‘ಆಧುನಿಕ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು’ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಭೀರ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ‘ಇಂಧನ ಅಸಮಾನತೆ’. ಎಐ ಮೇಲಿನ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಮೋಹ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಗ್ರಿಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬಹುಪಾಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಲು ಅಥವಾ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಂದರೆ, ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಎಐ ಮಾಡೆಲ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದಕ್ಕೂ ನಡುವೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಘರ್ಷವು ಭವಿಷ್ಯದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯಬಹುದು.</p><p>ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಈಗ ವಿಭಿನ್ನ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಮುದ್ರದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ತಂಪು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸಿತು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ತಂಪಾದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಅಂದರೆ, ಈ ‘ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು’ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಭೂಮಿಯ ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಇದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ.</p><p>ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಅಂತಿಮ ‘ಉತ್ಪನ್ನ’ ಏನು? ಇವು ನಮಗೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು 'ಮುನ್ಸೂಚನೆ'ಗಳನ್ನು. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಮಗೆ ಯಾವ ರೋಗ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಬಹುದು ಎಂಬ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಈ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇಂದು 'ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ'ಯೇ ಹೊಸ ಕಾಲದ ಉಕ್ಕು. ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಕಚ್ಚಾವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿ ಹೊರತರುವ ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮಾನವನ ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮವನ್ನೇ ಬದಲಿಸುತ್ತಿವೆ.</p><p>ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳು 'ಸರ್ಕ್ಯೂಲರ್ ಆರ್ಥಿಕತೆ'ಯ ಭಾಗವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಶಾಖ ನೀಡಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಬರಬೇಕಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬಳಸಿದ ನೀರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಬಳಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ. ಈ ಆಧುನಿಕ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸಲು ಕಲಿತಾಗ ಮಾತ್ರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಗತಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ನಾವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಎಐ ಬಳಸಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಅರಿವು ನಮಗಿರಲಿ. ಆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ಹೊಗೆ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಜ, ಆದರೆ ಅದು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಭೂಮಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೀರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಹರಿಯಬೇಕಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರಾಂತಿಯು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸುಸ್ಥಿರ ಪ್ರಗತಿ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.</p>