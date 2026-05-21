ಕೇರಳಂನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎ.ಐ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತಾ ಕೇಂದ್ರ: ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ

ತಿರುವನಂತಪುರ: ಕೇಂದ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಇಂಡಿಯಾ ಎಐ ಮಿಷನ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೇರಳಂ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡು ಎಐ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಯೋ-ಎಐ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರವು ಕೊಚ್ಚಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಬ್ನಲ್ಲಿ ಕೇರಳಂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕೇಂದ್ರವು ತಿರುವನಂತಪುರದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೇರಳದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಗುರುವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ತಲಾ ₹ 20 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇಂಡಿಯಾ ಎಐ ಮಿಷನ್ನ 'ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಪಿಲ್ಲರ್' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೇರಳದ ಐಟಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಪಿ. ಕೆ. ಕುಂಞಾಲಿಕುಟ್ಟಿ, ಇದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಕೇರಳಂ ಭಾರತದ ಎಐ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗಿದಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಲಿರುವ ಬಯೋ-ಎಐ ಕೇಂದ್ರವು, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ, ಆಯುರ್ವೇದ ಪರಂಪರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲಿದೆ. ತಿರುವನಂತಪುರದ ಕೇಂದ್ರವು ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿದೆ.