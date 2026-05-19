ಮೆಟಾದಲ್ಲಿ ಎಐ ಬಿರುಗಾಳಿ: 8 ಸಾವಿರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಜಾ, 7 ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ವರ್ಗಾವಣೆ

<p><strong>ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್</strong>: ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಪುನಾರಚನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ 8 ಸಾವಿರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಲು ಮೆಟಾ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. </p><p>ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತದ ಜೊತೆಗೆ, ಸುಮಾರು 7 ಸಾವಿರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ಆಧಾರಿತ ಹೊಸದಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ</p><p>ಮೇ 20 ರಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಆಂತರಿಕ ಮೆಮೊದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.</p><p>ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ದರ್ಜೆಯ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ 7 ಸಾವಿರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಎ.ಐಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೊಸ ತಂಡಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮೆಟಾದ ಮುಖ್ಯ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಜನೆಲ್ಲೆ ಗೇಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ</p><p>ಬದಲಾವಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ತ್ವರಿತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಣ್ಣ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೆಮೊದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಂಪನಿಯ ಸುಮಾರು ಶೇ 20ರಷ್ಟು ನೌಕರರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಗಾವಣೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆದಿವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬುಧವಾರದಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಗೇಲ್ ಮೆಮೊದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬುಧವಾರದಂದು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಎ.ಐ ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಿಸಿ ಮೆಟಾ ಭಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಭರ್ತಿಯಾಗದೆ ಉಳಿದಿದ್ದ 6,000 ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಈ ಹಿಂದಿನ ಮೆಮೊದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಕಂಪನಿಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 77,986.</p><p><em><strong>(ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ವರದಿ)</strong></em></p>