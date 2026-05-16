ಅದು 2015ರ ಸಮಯ.. ಒಂದು ಕಡೆ ಟೆಸ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ ಆದ 'ವೈ ಕಾಂಬಿನೇಟರ್'ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್ಮನ್ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯು (ಎಐ) ಮಾನವಕುಲದ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೇ ಕುತ್ತು ತರಲಿದೆ ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಲೋಕದ ಈ ಇಬ್ಬರು ದೈತ್ಯರ ಹೇಳಿಕೆಯು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದೇ ವರ್ಷ ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಮಸ್ಕ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು 'ಓಪನ್ ಎಐ' ಎಂಬ ಲಾಭರಹಿತ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲಾಭದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಮಾನವಕುಲದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಯಾವುದೇ ಲಾಭದ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದೇ, ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.

ಮಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಟ್ಮನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದವು. ಮಸ್ಕ್, ಭೂಲೋಕದ ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಕುರಿತು ಅತೀವ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆಲ್ಟ್ಮನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೂ, ಇಬ್ಬರೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಮಾನವನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದರು. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಎಐ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಯಾರು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೋ, ಅವರು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಅವರಿಬ್ಬರ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು.

ಓಪನ್ ಎಐ ಸಾಧಾರಣ ಸಂಶೋಧನೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ನ ಮೂಲಭೂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಬಂಧ ಮತ್ತು ಭಾಷಣಗಳ ಮೂಲಕ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಎಐ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಎನ್ನುವ ಸಂಗತಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಡಾಲರ್ ಬಂಡವಾಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಲಾಭರಹಿತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಇದು, ನಷ್ಟದ ಕಡೆ ಮುಖಮಾಡಿತು. ಹಾಗಾಗಿ 2018ರ ವೇಳೆಗೆ ಓಪನ್ಎಐ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಫಾರ್-ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಎನ್ನುವ ಲಾಭದಾಯಕ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಇದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಬಿಂಬಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಇದು ಮೂಲ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ದ್ರೋಹ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಸ್ಕ್, ಅದೇ ವರ್ಷ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಹೊರನಡೆದರು. ಟೆಸ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಮಸ್ಕ್, ಓಪನ್ ಎಐನಿಂದ ಹೊರನಡೆದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಂದಕವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಸ್ಕ್, ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆಲ್ಟ್ಮನ್ ಅವರು ಓಪನ್ ಎಐ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗ