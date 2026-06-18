ನೋಮ್ ಶಝೀರ್ ಅವರು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರಾಗಿದ್ದು, ಗೂಗಲ್ನ ಜೆಮ್ನಿ ಮಾಡೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಓಪನ್ ಎಐ ಸಿಇಒ ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟಮನ್ ಅವರ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ ಶಝೀರ್ ಓಪನ್ ಎಐ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
2000ರಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಸೇರಿದ ಇವರು ಚಾಟ್ಬಾಟ್ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರವರ್ತಕರು. 2021ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ಎಐ ಕಂಪನಿ ಆರಂಭಿಸಿ, ನಂತರ 2024ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗೂಗಲ್ ಸೇರಿದ್ದರು.
ಅವರು ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರಾಗಿದ್ದು, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಣಿತ ಒಲಂಪಿಯಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪುಟ್ನಮ್ ಗಣಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಕಂಪನಿಗಳ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯವು ಶಝೀರ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ಕಾತುರದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.
I’m excited to share that I’ll be joining OpenAI and look forward to working with the exceptional team there.— Noam Shazeer (@NoamShazeer) June 18, 2026
It was a difficult decision to move on. I’m incredibly proud of the amazing team at Google and everything we’ve built together. It has been an honor and a pleasure to…
noam is one of the people I have most wanted to work with since the very beginning of openai.— Sam Altman (@sama) June 18, 2026
only took 10 years.
i think it will be worth the wait! https://t.co/Hj2fjCywjv
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