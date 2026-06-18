ಗುರುವಾರ, 18 ಜೂನ್ 2026
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ಗೂಗಲ್‌ ಎಐ ಜೆಮ್ನಿ ತಂತ್ರಜ್ಞ ನೋಮ್‌ನ ‘ಶಿಕಾರಿ‘ ಮಾಡಿದ ಚಾಟ್‌ ಜಿಪಿಟಿಯ ಓಪನ್ ಎಐ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 18 ಜೂನ್ 2026, 9:45 IST
Last Updated : 18 ಜೂನ್ 2026, 12:48 IST
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ಗೂಗಲ್‌ ಎಐ ಜೆಮ್ನಿ ತಂತ್ರಜ್ಞ ನೋಮ್‌ನ ‘ಶಿಕಾರಿ‘ ಮಾಡಿದ ಚಾಟ್‌ ಜಿಪಿಟಿಯ ಓಪನ್ ಎಐ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞ ನೋಮ್ ಶಝೀರ್ ಅವರು ಗೂಗಲ್ ತೊರೆದು ಓಪನ್ ಎಐ ಸೇರಿರುವುದು ಎಐ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ನೋಮ್ ಶಝೀರ್ ಅವರು ಯಾರು?

ನೋಮ್ ಶಝೀರ್ ಅವರು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರಾಗಿದ್ದು, ಗೂಗಲ್‌ನ ಜೆಮ್ನಿ ಮಾಡೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಶಝೀರ್ ಅವರು ಗೂಗಲ್ ತೊರೆದು ಓಪನ್ ಎಐ ಸೇರಿದ್ದೇಕೆ?

ಓಪನ್ ಎಐ ಸಿಇಒ ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟಮನ್ ಅವರ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ ಶಝೀರ್ ಓಪನ್ ಎಐ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಶಝೀರ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು?

2000ರಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಸೇರಿದ ಇವರು ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರವರ್ತಕರು. 2021ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟ್‌ ಎಐ ಕಂಪನಿ ಆರಂಭಿಸಿ, ನಂತರ 2024ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗೂಗಲ್ ಸೇರಿದ್ದರು.

ಶಝೀರ್ ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆಗಳೇನು?

ಅವರು ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರಾಗಿದ್ದು, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಣಿತ ಒಲಂಪಿಯಾಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪುಟ್ನಮ್ ಗಣಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮಹತ್ವವೇನು?

ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಕಂಪನಿಗಳ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯವು ಶಝೀರ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ಕಾತುರದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
₹25,487 ಕೋಟಿ
ಶಝೀರ್ ಅವರನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಮರಳಿ ಕರೆತಂದ ಮೊತ್ತ
2000
ಗೂಗಲ್‌ಗೆ ಸೇರಿದ ವರ್ಷ
2021
ಶಝೀರ್ ಕಂಪನಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ವರ್ಷ
35ನೇ
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಣಿತ ಒಲಂಪಿಯಾಡ್ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
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