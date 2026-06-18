<p>ನೋಮ್ ಶಝೀರ್ ಎಂಬುದು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು. ಗೂಗಲ್ನ ಎಐ ಮಾಡೆಲ್ ಜೆಮ್ನಿಯ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿರುವ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿ ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ ಓಪನ್ ಎಐ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ಗೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನೆಡೆ ಎಂದೇ ಈ ವಿಷಯ ಚರ್ಚಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಗೂಗಲ್ ತೊರೆದು ಓಪನ್ ಎಐ ಸೇರುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಶಝೀರ್ ಅವರೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಎಐ ಜಗತ್ತಿನ 100 ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಟೈಮ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಝೀರ್ಗೂ ಸ್ಥಾನ ಲಭಿಸಿತ್ತು. ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಶಝೀರ್ ಒಂದು ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಟ್ಟಾದ ಅವರು ಕಂಪನಿ ತೊರೆದು 2021ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ಎಐ ಎಂಬ ಕಂಪನಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು. 2024ರಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ₹25,487 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಗೂಗಲ್ ಮತ್ತೆ ಶಝೀರ್ ಅವರನ್ನು ಕಂಪನಿಗೆ ಕರೆತರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ನಂತರ ಇವರು ಜೆಮ್ನಿಯ ಸ್ಟಾರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞರಾದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಜೆಮ್ನಿ 3.8 ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೂಡಾ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಓಪನ್ ಎಐ ಶಝೀರ್ ಅವರ ಮನವೊಲಿಸಿ ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟದ ಸನ್ನಿವೇಶ. ಗೂಗಲ್ನ ಅದ್ಭುತ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಜತೆಗೂಡಿ ಕಟ್ಟಿದ ದಿನಗಳು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದವು. ಅದು ಒಂದು ಗೌರವವೂ ಹೌದು, ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಕೂಡಾ’ ಎಂದು ಶಝೀರ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುರಿತಂತೆ ಓಪನ್ ಎಐನ ಸಿಇಒ ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟಮನ್ ಅವರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಝೀರ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಅವರು, ಓಪನ್ ಎಐ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ನೋಮ್ ಶಝೀರ್ ಜತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಮಹದಾಸೆ ನನ್ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದು ನನಸಾಗಲು 10 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾದವು. ಕಾದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>2000 ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಸೇರಿದ ಪ್ರಮುಖ 100 ತಂತ್ರಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಶಝೀರ್ ಕೂಡಾ ಒಬ್ಬರು. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಸದ್ದು ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರಣೀಭೂತರಾದ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಇವರೂ ಒಬ್ಬರು. ಇಂದು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಎಲ್ಎಂ ಕುರಿತು 2017ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧವೇ ಇಂದು ಬಹುವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಹಾಗೂ ಜೆಮ್ನಿಯ ಮೂಲತತ್ವವಾಗಿದೆ.</p>.<h4>ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಶಝೀರ್</h4><p>ಶಝೀರ್ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಗಣಿತ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ಯೂಕ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದ ಇವರು, ಗೂಗಲ್ ಸೇರುವ ತವಕದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಕ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ನ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೇ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿದರು. </p><p>ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 35ನೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಣಿತ ಒಲಂಪಿಯಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದ ಶಝೀರ್ ಅವರು, ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ. ಡ್ಯೂಕ್ನ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲೇ 6ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದ ಇವರು, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಲಿಯಮ್ ಲೋವೆಲ್ ಪುಟ್ನಮ್ ಗಣಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಬಹುಮಾನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 1996 ಹಾಗೂ 1997ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು.</p><p>2020ರಲ್ಲಿ ಶಝೀರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಡೇನಿಯಲ್ ಡಿ ಫ್ರಿಟಾಸ್ ಅವರು ಜತೆಗೂಡಿ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ‘ಮೀನಾ’ ಎಂಬ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ‘ಲಾಎಂಡಿಎ’ ಆಗಿ ಹೊಸ ರೂಪ ಪಡೆಯಿತು. </p><p>ಎಐನಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭೀತಿಯನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಿಂದಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಂಪನಿಗಳು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂಗತಿ ಹೊಸ ಚಿಂತನೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಓಪನ್ಎಐ ಸೇರುವ ಮೂಲಕ ನೋಮ್ ಶಝೀರ್ ಅವರು ಯಾವ ಹೊಸ ಸಂಗತಿಯ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಕಾರಣರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>