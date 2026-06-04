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ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ‘ಅದೃಶ್ಯ ಆಟಗಾರ’: ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡದ ಹಿಂದಿರುವ ಎ.ಐ ಕಥೆ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 4 ಜೂನ್ 2026, 13:03 IST
Last Updated : 4 ಜೂನ್ 2026, 13:03 IST
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