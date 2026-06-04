<p>2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ. ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬಿದ್ದ ಜನಸಾಗರ ‘ಆರ್ಸಿಬಿ… ಆರ್ಸಿಬಿ…’ ಎಂದು ಜೈಕಾರ ಹಾಕುತ್ತಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯದ 18ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ನ ಅರ್ಷದ್ ಖಾನ್ ಎಸೆತವನ್ನು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿಗಟ್ಟಿದರು. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಆರನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಕೊಹ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಮದ್ದುಗಳು ಚಿತ್ತಾರ ಮೂಡಿಸಿದವು. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತು!</p>.ಒಂದು ಗುರಿ, ಭಿನ್ನ ಮಾರ್ಗ: ಅಮೆರಿಕ, ಚೀನಾದ ಎ.ಐ ಓಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವವರು ಯಾರು?.<p>ಆರ್ಸಿಬಿ ಸತತ ಎರಡು ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಲು ಹತ್ತಾರು ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಕಾಣದ ರಹಸ್ಯವೊಂದಿದೆ. ಅದೇ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎ.ಐ)! ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್ನಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಈ ಯಶಸ್ಸೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ.</p><h2>ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆಸರೆ</h2><p>2026ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ಮುನ್ನವೇ, ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು ಕ್ರೀಡಾಲೋಕದ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಪತ್ತಾದ ‘ದತ್ತಾಂಶ’ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹೊಡಿಬಡಿಯ ಆಟವಾದ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾರತದಂತಹ ಬೃಹತ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಹಳ್ಳಿ-ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಅಕಾಡೆಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯದ ಮಾತು.</p><p>ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಕೌಟ್ಗಳು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಭಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವೇಗ, ಟೈಮಿಂಗ್, ಸ್ಪಿನ್ ಮುಂತಾದವುಗಳೇ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಮಾನದಂಡಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಇಂದಿಗೂ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಆಧುನಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆರ್ಸಿಬಿ ‘ಹಿಂಟರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕೌಟಿಂಗ್’ (Hintérland Scouting) ಎಂಬ ವಿನೂತನ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಇದು ಮಾನವ ಪರಿಣತಿ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ದತ್ತಾಂಶ ಆಧಾರಿತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>‘ಇದು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾದ ಮಾರ್ಗ. ನಮ್ಮ ಎ.ಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸೂಕ್ತ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಆರ್ಸಿಬಿ ಸ್ಕೌಟಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮಾಲೋಲನ್ ರಂಗರಾಜನ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಅಮೆರಿಕದ ಎ.ಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಚೀನಾ ಕದಿಯುತ್ತಿದೆ: ಶ್ವೇತಭವನದ ಅಧಿಕಾರಿ.ಎ.ಐ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ನ ಮಿಥೋಸ್: ಚೀನಾ, ರಷ್ಯಾಗೆ ನಡುಕ.<h2>ಎ.ಐ ಕಣ್ಣಿನ ನಿಖರತೆ</h2><p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ತಪ್ಪುಗಳಾಗುವ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳದೆ ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಈಗ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಡಿಯೊ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಎ.ಐ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ, ಆಟಗಾರರ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಿಖರ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುತ್ತಿವೆ.</p><p>‘ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸಿಗದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಬೌಲರ್ನ ವೇಗದ ಸ್ಥಿರತೆ, ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗೆ ಚೆಂಡಿನ ಮೇಲಿರುವ ಹಿಡಿತ ಹಾಗೂ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕೋನವನ್ನು (Release Angle) ಎ.ಐ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೊ ಬೊಬಾಟ್.</p><p>ಆಧುನಿಕ ಸ್ಕೌಟಿಂಗ್ ಕೇವಲ ರನ್ ಮತ್ತು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ನ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಟ್ ಬಾರಿಸುವ ಬ್ಯಾಟರ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಇದು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಉಪಕ್ರಮದಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯೇ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಅವಿನಾಶ್ ಸಿಂಗ್. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದ ಆಚೆಗೆ ಹುಡುಕಿದಾಗ ಸಿಕ್ಕ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರತಿಭೆ ಇವರು.</p><p>ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಗುರುತಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನೂ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೈಜ ಪ್ರತಿಭೆಯೂ ಕೇವಲ ಅವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ವಂಚಿತನಾಗಬಾರದು ಎನ್ನುವುದೇ ಈ 'ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್' ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ.</p>.ಗೂಗಲ್ಗೆ ಸವಾಲೊಡ್ಡಿದ ಚೀನಾದ ಡೀಪ್ಸೀಕ್ನ ಹೊಸ ಎ.ಐ ಮಾದರಿ .<h2> ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ</h2><p>ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕ್ರಾಂತಿ ಕೇವಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ದೈತ್ಯ ಕ್ಲಬ್ ‘ಲಿವರ್ ಪುಲ್’, ಗೂಗಲ್ ಡೀಪ್ಮೈಂಡ್ನ ‘ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಎಐ’ (TacticAI) ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಳಸಿ 7 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ನರ್ ಕಿಕ್ಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಶೇ 90ರಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಎ.ಐ ನೀಡಿದ ತಂತ್ರಗಳನ್ನೇ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಜ್ಞರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇತ್ತ ಟೆನಿಸ್ನಲ್ಲೂ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಲೈನ್ ಜಡ್ಜ್ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿವೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒನ್, ಬೇಸ್ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡಗಳು ಸಹ ಈಗ ಸುಧಾರಿತ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಿವೆ.</p>.ಎ.ಐ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕೊಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ.<h2>ಎ.ಐ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಿಗದ್ದು</h2><p>ಯಾವ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಕೂಡ ಆಟಗಾರನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಥವಾ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತುಂಬಿರುವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆ ಆಟಗಾರ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಯಾವುದೇ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ‘ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಉಪಯುಕ್ತ ಸಾಧನಗಳಷ್ಟೇ’ ಎಂಬ ಆರ್ಸಿಬಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೊ ಬೊಬಾಟ್ ಅವರ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ. ಡೇಟಾ ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನಲ್ಲ.</p><p>ಆರ್ಸಿಬಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಆಟಗಾರರ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗಳಿಂದಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರೂ ಗಮನಿಸದ ಮೈದಾನದಲ್ಲೋ ಅಡಗಿರುವ ಮುಂದಿನ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಹುಡುಕಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.</p><p>ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯನ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲಿದ್ದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಈಗ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಾನವನ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಎ.ಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ತಂಡಗಳೇ ಕ್ರೀಡಾಲೋಕದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಆಳಲಿವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಯಶಸ್ಸೇ ಸಾಕ್ಷಿ.</p><p><em><strong>ಆಧಾರ: ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಗೂಗಲ್ ಡೀಪ್ಮೈಂಡ್ ಮತ್ತು ಲಿವರ್ಪೂಲ್ ಎಫ್ಸಿ</strong></em></p> .ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ: ಚೀನಾಗೆ ತಟ್ಟದ ಕೊಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ‘ಇಂಧನ ಬಿಸಿ’.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>