ಒಂದು ಗುರಿ, ಭಿನ್ನ ಮಾರ್ಗ: ಅಮೆರಿಕ, ಚೀನಾದ ಎ.ಐ ಓಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವವರು ಯಾರು?

ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎ.ಐ) ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಭಾರಿ ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಜಾಗತಿಕ ಬೃಹತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳಾದ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವೆ ಎ.ಐ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತುರುಸಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಎ.ಐ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗುವ ದೇಶವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಆರ್ಥಿಕ, ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಜಾಗತಿಕ ಬಲಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದರೆ ತೈಲ ಸಂಪತ್ತು ಅಥವಾ ಪರಮಾಣು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಎ.ಐ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಷಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಬೀಜಿಂಗ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಐ ಮತ್ತು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಅಮೆರಿಕದ ಆರಂಭಿಕ ಮುನ್ನಡೆ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ, ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತಗೊಳಿಸಿತು. ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗೂಗಲ್, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್, ಮೆಟಾ ಮತ್ತು ಅಮೆಜಾನ್ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳೂ ಸಹ ಎ.ಐ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದವು.

ಉನ್ನತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಭಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ನುರಿತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಸುಧಾರಿತ ಸಂಶೋಧನಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿತ್ತು. 2026ರ ವೇಳೆಗೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಜಿಪಿಟಿ-5.5 ಮತ್ತು ಜೆಮಿನಿಯಂತಹ ಎಐ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎನ್ನುವ ಅಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು. ವೇಗವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡವು. ಅವುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಐ.ಟಿ ಸೇರಿ ಹಲವು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣವನ್ನೇ ಸೃಜಿಸಿದವು.

ಹಿಂದೆ ಬೀಳದ ಚೀನಾ ಡೀಪ್ಸೀಕ್ ಕಂಪನಿಯು ಆರ್1 ಹೆಸರಿನ ತನ್ನ ಎಐ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಅಮೆರಿಕದ ಅನೇಕ ತಜ್ಞರನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸಿತು. 2026ರಲ್ಲಿ, ಡೀಪ್ಸೀಕ್ ವಿ4 ಹೆಸರಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುವ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತವಲ್ಲದ ಅಮೆರಿಕದ ಎ.ಐ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಡೀಪ್ಸೀಕ್ ಮಾದರಿಯು ಮುಕ್ತ-ಮೂಲ (ಓಪನ್-ಸೋರ್ಸ್) ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಇದನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಹುದು. ಇದು ಚೀನೀ ಎ.ಐ ಮಾದರಿಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. 2026ರ ಆರಂಭದ ವೇಳೆಗೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಮಾದರಿಗಳಿಗಿಂತ ಚೀನೀ ಎ.ಐ ಮಾದರಿಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು.

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಚಿಪ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಚಿಪ್ ಉತ್ಪಾದಿಸ ವಿಧಾನಗಳು</h2><p>ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಎಐ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಮೆರಿಕವು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಎಐ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಚೀನಾ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಬಳಕೆ, ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ-ಮೂಲ (ಓಪನ್-ಸೋರ್ಸ್) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಚೀನಾ ಎ.ಐ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಲು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದೆ.</p><h2>ಎ.ಐ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಆತಂಕಗಳು</h2><p>ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಎ.ಐ ಬಳಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಉಭಯ ದೇಶಗಳೂ ಎಐ ಚಾಲಿತ ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಎ.ಐಗಾಗಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದವು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.</p><p>ಯೋಗ್ಯವಾದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಯಮಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಎ.ಐ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಭದ್ರತಾ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ದಾಳಿಯ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎ.ಐ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.</p>.ಎ.ಐ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕೊಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ.<h2>ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮ</h2><p>ಎ.ಐ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ, ರಕ್ಷಣೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಎ.ಐ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಕೆಲವು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಸುಧಾರಿತ ಎ.ಐ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ದೇಶಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಮೆರಿಕ ಅಥವಾ ಚೀನಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಬೇಕಾಗಬಹುದು.</p><h2>ಎಐ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಭವಿಷ್ಯ</h2><p>ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಇನ್ನೂ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಕ್ಷಿಪ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಇತರರು ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲ. ಮಾನವಕುಲದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಎ.ಐ ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳು ಇಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮುಂಬರುವ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು, ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ.</p><p><em><strong>ಆಧಾರ: ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆನ್ ಫಾರಿನ್ ರಿಲೇಶನ್ಸ್, ಸೌತ್ ಚೀನಾ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಸಿಎನ್ಬಿಸಿ, ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್, ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್, ಹಾಗೂ ದಿ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್</strong></em></p>.ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ನ ‘ಕ್ಲಾಡ್’ ಎ.ಐ ಬಳಸಿದ ಅಮೆರಿಕ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>