ಅಮೆರಿಕದ ಎ.ಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಚೀನಾ ಕದಿಯುತ್ತಿದೆ: ಶ್ವೇತಭವನದ ಅಧಿಕಾರಿ

<p><strong>ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ (ಅಮೆರಿಕ):</strong> ಚೀನಾದ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಎ.ಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕದಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನ ಗುರುವಾರ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕಳ್ಳತನ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p><p>'ವಿದೇಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ಚೀನಾ ಮೂಲದ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಎ.ಐ ಅನ್ನು ಕದಿಯಲು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ' ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೈಕೆಲ್ ಕ್ರಾಟ್ಸಿಯೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಮೆರಿಕದ ನಾವಿನ್ಯತೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಮೆರಿಕದ ಈ ಆರೋಪ ಆಧಾರ ರಹಿತ ಎಂದು ಚೀನಾ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ತನ್ನ 'ಕ್ಲಾಡ್' ಚಾಟ್ಬಾಟ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಚೀನಾ ಮೂಲದ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಡೀಪ್ಸೀಕ್, ಮೂನ್ಶಾಟ್ ಎ.ಐ ಹಾಗೂ ಮಿನಿಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಕಳ್ಳತನ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಎ.ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿತ್ತು.</p><p><em><strong>(ಎಎಫ್ಪಿ ವರದಿ)</strong></em></p>